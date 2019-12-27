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На Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли

На Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби, 27 грудня, станом на 12:00, бойовики здійснили 3 обстріли наших оборонців. Одразу з опівночі з напрямку від населеного пункту Гольмівський, бойовики відкрили вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціям наших воїнів в районі населеного пункту Гладосове. Захисники України, застосовуючи стрілецьке озброєння, вели адекватні оборонні дії", - сказав Гуцуляк.

За його словами, з 6:45 ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї від населеного пункту Нижнє Лозове по наших оборонцях Луганського. Протягом 20 хвилин, застосовуючи стрілецьку зброю, наші воїни примусили окупантів до дотримання режиму тиші.

"Після 11:20 противник застосував стрілецьку зброю з напрямку від Старомихайлівки по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Невельське", - зазначив Гуцуляк.

Окрім того, за наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед українських військових немає.

Нагадаємо, 26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

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