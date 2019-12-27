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На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела

На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела

Киев  •  УНН

 • 8436 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 27 декабря, по состоянию на 12:00, боевики совершили 3 обстрела наших защитников. Сразу с полуночи по направлению от населенного пункта Гольмовский, боевики открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших воинов в районе населенного пункта Гладосово. Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с 6:45 противник начал обстрел из этих же образцов оружия от населенного пункта Нижнее Лозовое по нашим защитникам Луганского. В течение 20 минут, применяя стрелковое оружие, наши воины заставили оккупантов к соблюдению режима тишины.

"После 11:20 противник применил стрелковое оружие по направлению от Старомихайловка по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Невельске", - отметил Гуцуляк.

Кроме того, по имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

Напомним, 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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