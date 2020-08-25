На Дніпропетровщині втопився 22-річний поліцейський

“В нашій поліцейській родині тяжка втрата... Сьогодні пішов з життя патрульний Роман Татарчук. Він ніс службу в полку патрульної поліції Кривого Рогу з 2018 року, гідно служив українському народові. Місяць тому відсвяткував свій 22-й день народження. Сьогодні Роман відпочивав на водоймищі та потонув...”, — повідомили у пресслужбі.

У поліції зазначили, що у Романа залишилась дружина та однорічна донька.

Як повідомляв УНН, у поточному році станом на кінець липня в Україні при виконанні службових обов’язків загинуло троє працівників поліції.