В Днепропетровской области утонул 22-летний полицейский

"В нашей полицейской семье тяжелая потеря ... Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул...", - сообщили в пресс-служб.

В полиции отметили, что у Романа осталась жена и годовалая дочь.

Как сообщал УНН, в текущем году по состоянию на конец июля в Украине при исполнении служебных обязанностей погибли трое полицейских.