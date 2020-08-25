В Днепропетровской области утонул 22-летний полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Во вторник в Днепропетровской области во время отдыха на водоеме утонул патрульный полицейский. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
"В нашей полицейской семье тяжелая потеря ... Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул...", - сообщили в пресс-служб.
В полиции отметили, что у Романа осталась жена и годовалая дочь.
Как сообщал УНН, в текущем году по состоянию на конец июля в Украине при исполнении служебных обязанностей погибли трое полицейских.