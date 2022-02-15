На детективів НАБУ надійшло 160 скарг за пів року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У другому півріччі 2021 року на дії працівників НАБУ надійшло 160 звернень та скарг. Про це йдеться у звіті НАБУ, передає УНН.
Деталі
Втім, за підсумками розгляду 160 скарг було здійснено лише чотири службові розслідування, а до відповідальності притягнуто 9 працівників бюро.
Крім того, у другому півріччі 2021 року було проведено п’ять моніторингів способу життя працівників НАБУ і п’ять перевірок на доброчесність детективів з одним негативним висновком. Розпочата одна оперативно-розшукова справа.
Загалом, за півроку детективи управління внутрішнього контролю НАБУ здійснили досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях, 10 з яких були закриті.
Додамо, що у НАБУ не деталізують порушення своїх детективів, тож УНН направив запит до бюро з проханням розповісти стосовно яких службових осіб проведено перевірки, за якими фактами та надати копії результатів цих перевірок.
Раніше
УНН повідомляв, що НАЗК фактично самоусунулися від перевірки декларацій співробітників НАБУ. За останні два роки не перевірено жодної декларації.
Тим часом детективи скуповують елітну нерухомість та авто, які співставні з їх річними зарплатам.