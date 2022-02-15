На детективов НАБУ поступило 160 жалоб за полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во втором полугодии 2021 года на действия работников НАБУ поступило 160 обращений и жалоб. Об этом говорится в отчете НАБУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, по итогам рассмотрения 160 жалоб было осуществлено лишь четыре служебных расследования, а к ответственности привлечены 9 работников бюро.
Кроме того, во втором полугодии 2021 года было проведено пять мониторингов образа жизни работников НАБУ и пять проверок на добродетель детективов с одним отрицательным выводом. Начато одно оперативно-розыскное дело.
В общем, за полгода детективы управления внутреннего контроля НАБУ осуществили досудебное расследование в 20 уголовных производствах, 10 из которых были закрыты.
Добавим, что в НАБУ не детализируют нарушения своих детективов, поэтому УНН направил запрос в бюро с просьбой рассказать относительно каких служебных лиц проведены проверки, по каким фактам и предоставить копии результатов этих проверок.
Ранее
УНН сообщал, что НАПК фактически самоустранились от проверки деклараций сотрудников НАБУ. За последние два года не проверено ни одной декларации.
Тем временем детективы скупают элитную недвижимость и авто, которые сопоставимы с их годовым зарплатам.