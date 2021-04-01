На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який збив на смерть вагітну жінку

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"Чернігівська обласна прокуратура направила на розгляд до Менського районного суду Чернігівської області обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця селища Березна, який обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 28 січня поточного року у вечірній час на автодорозі “Чернігів-Мена-Сосниця-Гремяч” на околиці селища Березна на неосвітленій ділянці дороги місцевий мешканець, керуючи автомобілем Opel Vivaro, появив неуважність, неправильно оцінив дорожню обстановку, своєчасно не вжив заходів для зменшення швидкості та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

"Від отриманих в результаті наїзду травм 32-річна вагітна жінка, яка їхала на велосипеді, померла на місці пригоди",- зазначається в повідомленні.

Доповнення

На Вінниччині 20-річний водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння допустив наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Внаслідок наїзду діти загинули на місці події, водія затримано.



У Львові легковик на смерть збив літнього чоловіка.



