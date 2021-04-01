В Черниговской области будут судить мужчину, который сбил насмерть беременную женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Менский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении 40-летнего мужчины, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее смерть беременной женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской областной прокуратуры.
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"Черниговская областная прокуратура направила на рассмотрение в Менский районный суд Черниговской области обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя поселка Березна, который обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Так, досудебным расследованием установлено, что 28 января текущего года в вечернее время на автодороге "Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч" на окраине поселка Березна на неосвещенном участке дороги местный житель, управляя автомобилем Opel Vivaro, проявил невнимательность, неправильно оценил дорожную обстановку, своевременно не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
"От полученных в результате наезда травм 32-летняя беременная женщина, которая ехала на велосипеде, скончалась на месте происшествия", - отмечается в сообщении.
Дополнение
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