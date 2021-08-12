М'ясо провокує ризик серцево-судинних захворювань - лікар

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“Найпопулярніші види свинини часто містять велику кількість натрію через те, що вони переробляються наприклад, ковбаса, бекон, шинка і свиняча шкіра. Хоча натрій є необхідною частиною будь-якого раціону, тому що він допомагає збалансувати рівень води, у західних дієтах він споживається небезпечно високими темпами”, — пояснила вона.

До речі

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.