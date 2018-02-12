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МОЗ з′ясовує обставини відсутності щеплення у дитини, яка померла від кору на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. За фактом смерті 5-річної дитини від кору в Тячівському районі проводиться службова перевірка. Як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, перевірку проводить Міністерство охорони здоров′я України спільно з департаментом охорони здоров′я облдержадміністрації.

“За даними медиків, батьки відмовилися від щеплення дитини в 1-річному віці. Крім того, вони відмовилися від щеплення ще двох своїх дітей, що підтверджено документально. Стосовно середньої доньки, котра померла від кору, письмова відмова має бути зафіксована в амбулаторній картці, яку батьки відмовляються видати лікарям. Водночас, батьки стверджують, що дитина залишилася нещепленою не через відмову, а через відсутність вакцини в січні 2014 року. Усі обставини відсутності щеплення дівчинки з’ясовує перевірка”, — повідомили у Закарпатській ОДА.

Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті від кору померла дитина.

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