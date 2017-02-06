Міжбанк відкрився на рівні 27,15/27,30 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,15/27,30 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4623/0.4651, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 29.1971/29.3639.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0756/1.0758.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5500/27.6500 (без змін);
євро-гривня — 29.3500/29.6500 (знизився на −0.25%);
рубль-гривня — 0.4630/0.4710 (піднявся на 1.19%).