Межбанк открылся на уровне 27.15/27.30 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27.15/27.30 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту составили 0.4623/0.4651, котировки по евро-гривне установились на уровне 29.1971/29.3639.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0756/1.0758.
Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.5500/27.6500 (без изменений);
евро-гривна - 29.3500/29.6500 (снизился на 0.25%);
рубль-гривна - 0.4630/0.4710 (поднялся на 1.19%).