Міжбанк відкрився на рівні 26,95/27,05 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 26.95/27.05 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4563/0.4582, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28.8149/28.9273.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0674/1.0676.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня – 27.4000/27.5000 (знизився на -0.18%);
євро-гривня – 29.0500/29.4500 (знизився на -0.17%);
рубль-гривня – 0.4575/0.4660 (знизився на 0.71%).