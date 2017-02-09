Межбанк открылся на уровне 26,95/27,05 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0.4563/0.4582, котировки по евро-гривне установились на уровне 28.8149/28.9273.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0674/1.0676.

Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.4000/27.5000 (снизился на -0.18%);

евро-гривна - 29.0500/29.4500 (снизился на -0.17%);

рубль-гривна - 0.4575/0.4660 (снизился на 0.71%).