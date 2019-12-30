Місія ООН з прав людини занепокоєна звільненням ексберкутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Передача в ОРДЛО п'ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, в рамках обміну утримуваними 29 грудня ускладнить правосуддя і дотримання права жертв на справедливість. Про це заявили у Моніторинговій місії Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні, повідомляє УНН з посиланням на сторінку організації у Facebook.
"Ми поділяємо занепокоєння жертв та родичів загиблих на Майдані. Передача п’яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", суттєво ускладнить відправлення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість", йдеться у повідомленні Місії.
"Раніше у цій же справі зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними", заявили в організації.
Нагадаємо, за інформацією адвоката ексберкутівців Ігора Варфоломєєва, обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО на Донбас і передали представникам ОРДЛО.