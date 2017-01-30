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Минулої доби в зоні АТО загинуло п’ять українських військових, ще 14 поранені

Київ • УНН

 • 7986 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло п’ять українських військових, чотирнадцять бійців отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 зазнали поранень і бойових травмувань, майже всі ці санітарні втрати Збройні сили України понесли в боях за Авдіївську промзону”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у прес-службі 72-ї окремої механізованої бригади назвали імена чотирьох українських бійців, які загинули поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що загалом за минулу добу зафіксовано 56 обстрілів бойовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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