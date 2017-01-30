За прошедшие сутки в зоне АТО погибло пять украинских военных, еще 14 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли пять украинских военных, четырнадцать бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и боевые травмы, почти все эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли в боях за Авдеевскую промзону", - сказал он.
Как сообщал УНН, в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады назвали имена четырех украинских бойцов, погибших вблизи Авдеевки.
Напомним, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 56 обстрелов боевиков .