Міністра культури Аджарії звільнять за російські прапори на День незалежності Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністр освіти, культури і спорту Аджарії, регіон на крайньому південному заході Грузії, Інгу Шамілішвілі буде звільнена за появу російського прапора на ході на честь Дня незалежності країни. Про це заявив глава уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе, передає УНН, посилаючись на "Грузія Online".
"Для мене це сумний факт. Що стосується відповідальності, організатором в даному випадку було міністерство культури, відповідно, з посади звільнено міністр освіти Інга Шамілашвілі", - заявив Ріжвадзе.
Так, повідомляється, що російські прапори в неділю з'явилися на вулицях Батумі в ході вуличного походу в рамках міжнародного фестивалю. Учасники крім російських прапорів тримали банер з написом "Russia". Даний факт викликав обурення грузинської громадськості.
Міністр освіти, культури і спорту Інга Шамілішвілі заявила, що це дитячий фестиваль і він не має нічого спільного з політикою.
"Це день нашої перемоги, і сьогоднішній фестиваль є одним з таких заходів, який традиційно збігається з 26 травня. Тут знаходяться 15 представників 8 країн, завтра відбудеться заключний концерт ", - заявила Шамілішвілі.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Грузії святкують День незалежності.