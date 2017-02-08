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"Міністра держбезпеки "ДНР" запідозрили в незаконному арешті 4 підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Так званому міністру державної безпеки терористичної організації “ДНР” оголошено підозру у незаконному позбавленні волі 4 українських підлітків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"Міністра держбезпеки "ДНР" запідозрили в незаконному арешті 4 підлітків

Прокуратура Донецької області розслідує незаконне позбавлення волі представниками псевдо-органу так званого міністерства державної безпеки терористичної організації “ДНР” чотирьох підлітків.

Слідчі встановили, що у вересні 2016 року, за наказом так званого міністра державної безпеки “ДНР”, представники терористів, перебуваючи на території Донецької області, незаконно позбавили волі чотирьох громадян України 1998–2001 років народження. За інформацією правоохоронців, бойовики підозрюють підлітків у вчиненні злочинів. Наразі їх продовжують незаконно утримувати під вартою.

За цим фактом проводиться спеціальне (заочне) досудове розслідування, оскільки правопорушники знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Наразі так званому міністру державної безпеки терористичної організації “ДНР”, яким є громадянин Російської Федерації Павленко В.М., офіційно оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Спеціальне досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, інформатора бойовиків "ДНР" викрили в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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