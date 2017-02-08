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"Министра госбезопасности "ДНР" заподозрили в незаконном аресте 4 подростков

Киев • УНН

 • 8149 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Так называемому министру государственной безопасности террористической организации "ДНР" объявлено подозрение в незаконном лишении свободы 4 украинских подростков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Министра госбезопасности "ДНР" заподозрили в незаконном аресте 4 подростков

Прокуратура Донецкой области расследует незаконное лишение свободы представителями псевдо-органа так называемого министерства государственной безопасности террористической организации "ДНР" четырех подростков.

Следователи установили, что в сентябре 2016 года, по приказу так называемого министра государственной безопасности "ДНР", представители террористов, находясь на территории Донецкой области, незаконно лишили свободы четырех граждан Украины 1998-2001 годов рождения. По информации правоохранителей, боевики подозревают подростков в совершении преступлений. На данный момент их продолжают незаконно удерживать под стражей.

По данному факту проводится специальное (заочное) досудебное расследование, поскольку правонарушители находятся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Так называемому министру государственной безопасности террористической организации "ДНР", которым является гражданин Российской Федерации Павленко В.М., официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Специальное досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, информатора боевиков "ДНР" разоблачили в зоне АТО.

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