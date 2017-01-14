Міністерство оборони України нагородило волонтерів у Маріуполі

Урочисто нагородити мали 9 осіб. Але прийшло на подію лише 7 людей, оскільки інші займалися у цей час волонтерством. Всі, крім одного маріупольського волонтера, отримали грамоти "За значний особистий внесок в організацію надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів ЗСУ". Дев'ятий волонтер - Ірина Гаврикова отримала медаль з відзнакою МО України "За сприяння Збройним Силам України".

Всі нагороджені волонтери займаються допомогою ЗСУ з 2014 року. Деякі, ціною власного здоров'я і життя допомагали військовим - передавали сотні тонн гуманітарної допомоги на передову в будь-який час. На думку багатьох волонтерів, якби на початку війни з РФ в Україні не з'явився волонтерський рух - втрат на передовій було б в рази більше, оскільки на початку бойових дій в українських захисників не вистачало ні їжі, ні води, ні форми.