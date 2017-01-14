Министерство обороны Украины наградило волонтеров в Мариуполе

Торжественно наградить должны были 9 человек. Но пришли на событие только 7 человек, остальные занимались в это время волонтерством. Все, кроме одного мариупольского волонтера, получили грамоты "За значительный личный вклад в организацию предоставления всесторонней помощи личному составу воинских частей и подразделений ВСУ". Девятый волонтер - Ирина Гаврикова получила медаль с отличием МО Украины "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Все награжденные волонтеры занимаются помощью ВСУ с 2014 года. Некоторые, ценой собственного здоровья и жизни помогали военным - передавали сотни тонн гуманитарной помощи на передовую в любое время. По мнению многих волонтеров, если бы в начале войны с РФ в Украине не появилось волонтерское движение - потерь на передовой было бы в разы больше, поскольку в начале боевых действий у украинских защитников не хватало ни еды, ни воды, ни формы.