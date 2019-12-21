Ми хайпанули: у Мінцифри продовжують вчити пенсіонерів молодіжного сленгу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України продовжує знайомити українців з сучасними словами. Кілька нових визначень Міністерство опублікувало на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми хайпанули. Увесь тиждень ми отримували відгуки щодо словника Інтернет-сленгу. Реакції були різними: люди раділи, підтримували нас, хейтили. Але словник активно репостили та коментували. Про нас писали ЗМІ, відомі блогери та навіть показали сюжет на національному телебаченні", - пишуть у пресслужбі Міністерства.
Тож цього тижня, Мінцифри продовжило знайомити підписників та їх рідних із новими сучасними словами.
Нагадаємо, у Мінцифри почали вчити пенсіонерів молодіжного сленгу.