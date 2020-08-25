Мессі та Роналду не потрапили до символічної команди сезону Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. УЄФА оприлюднила одинадцять найкращих футболістів за підсумками сезону в Лізі чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У символічній збірній Ліги чемпіонів місце знайшлося одразу чотирьом гравцям “Баварії” і чотирьом “Парі Сен-Жермен”.
Загальний вигляд символічної збірної наступний:
Воротар: Мануель Нойєр (“Баварія”);
Захисники: Хуан Бернат, Пренель Кімпембе, Маркіньос (всі — “ПСЖ”), Йозуа Кімміх (“Баварія”);
Півзахисники: Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”), Марсель Забітцер (“Лейпциг”), Анхель Ді Марія (“ПСЖ”), Серж Гнабрі (“Баварія”);
Нападники: Роберт Левандовскі (“Баварія”), Ерлінг Холланд (“Боруссія” Д).
Примітно, що в символічну збірну не потрапили форвард “Барселони” Ліонель Мессі і нападник “Ювентуса” Кріштіану Роналду. Їх команди вилетіли на стадії 1/8 фіналу.