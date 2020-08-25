Месси и Роналду не попали в символическую команды сезона Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. УЕФА обнародовала одиннадцать лучших футболистов по итогам сезона в Лиге чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В символической сборной Лиги чемпионов место нашлось сразу четырем игрокам “Баварии” и четырем “Пари Сен-Жермен”.
Общий вид символической сборной следующий:
Вратарь: Мануэль Нойер (“Бавария”);
Защитники: Бернат, Пренель Кимпембе, Маркиньос (все — “ПСЖ”), Йозуа Киммо (“Бавария”);
Полузащитники: Стерлинг (“Манчестер Сити”), Марсель Забитцер (“Лейпциг”), Анхель Ди Мария (“ПСЖ”), Серж Гнабри (“Бавария”);
Нападающие: Роберт Левандовски (“Бавария”), Эрлинг Холланд (“Боруссия” Д).
Примечательно, что в символическую сборную не попали форвард “Барселоны” Лионель Месси и нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду. Их команды вылетели на стадии 1/8 финала.