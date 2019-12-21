Мексиканський клуб став бронзовим призером Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Мексиканський “Монтеррей” завоював перемогу у матчі за третє місце Клубного чемпіонату світу з футболу над “Аль-Хілялем” з Саудівської Аравії, передає кореспондент УНН.
До перерви аравійці відзначилися одного разу у воротах суперника. Карлос Едуарду головою замкнув простріл в центр штрафної від Аль-Шахрані. Проте два голи на старті другої половини від півзахисників Гонсалеза і Меса вивели вперед “Монтеррею”. Гол в середині 45-хвилинку Бафетімбі Гоміса дозволив “Аль-Хілялю” (2:2) перевести гру в серію пенальті.
В лотереї 11-метрових ударів краще себе проявили мексиканці — 4:3.
Додамо, що у фіналі турніру зійдуться “Ліверпуль” та “Фламенго”.