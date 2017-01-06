М.Саакашвілі вимагає, аби йому негайно надали право приїхати до Грузії

"Я радий, що він (Угулава) відзначить свято Різдва зі своїми дітьми і друзями... ми повинні вимагати від нього негайного звільнення інших політв'язнів і надання мені права негайно приїхати до Грузії для зустрічі з народом і участі 20 січня в з'їзді "Єдиного національного руху", - написав М.Саакашвілі.

Нагадаємо, що рішення апеляційного суду щодо екс-мера Тбілісі було оголошено 6 січня. Звинувачення в розтраті державних коштів було перекваліфіковано в перевищення посадових повноважень і з урахуванням закону про амністію покарання було скорочено з 4 років і 9 місяців до 1 року 3 місяців і 22 днів. Термін позбавлення волі закінчується 9 січня 2017 року, через три дні.