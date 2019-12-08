Литва закликала Росію виконати свої зобов'язання щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Україні, закликавши російську сторону виконати свої зобов'язання. Про це йдеться у повідомленні у офіційному Twitter Гітанаса Науседи, інформує УНН.
"Наближається саміт в Нормандії, Литва підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов’язання згідно з мінськими угодами", - йдеться у заяві.
Як повідомлялося раніше, Литва закликала Apple не маніпулювати міжнародним правом у питанні щодо Криму.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
Normandy Summit approaching, #Lithuania strongly supports #Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We urge #Russia to fulfill its obligations under #Minsk agreements. #NormandySummit @ZelenskyyUa @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron #angelamerkel— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 8, 2019