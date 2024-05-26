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Лідери країн Центральної Азії більше на боці рф через страх перед кремлем - Зеленський

Лідери країн Центральної Азії більше на боці рф через страх перед кремлем - Зеленський

Київ • УНН

 • 78461 перегляди

За словами Президента Зеленського, лідери країн Центральної Азії більше на боці hосії, ніж України, тому що вони бояться кремля.

Лідери країн Центральної Азії більше на боці hосії ніж України через страх перед кремлем. Про це заявив Президент Володимир Зеленський  представникам центральноазійських медіа в інтерв'ю, передає УНН.

Мені здається, що у ваших лідерів не зовсім баланс. Я вважаю, що вони все ж таки більше в російський бік через страх перед кремлем. Поясню чому. Я вам наведу приклад. Я сподіваюся, що це зміниться. Наприклад, ми робимо Саміт миру, робимо перші кроки. Вони як у маленької дитини, перші не стійкі, але важливо, щоб їх підтримували. Це правильні кроки, і вони точно вперед. Вони точно до миру, вони точно не до війни. Що тут страшного? Тут страшно тільки одне, що не буде путіна?

- сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна запросила на Саміт миру всіх лідерів, зокрема Центральної Азії.

"І ось вам приклад, ми запрошуємо всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи, у кого свої інтереси, хтось вводив санкції, хтось не вводив. Ми запросили всіх. Також лідерів Центральної Азії. Ми всіх запрошуємо і хочемо бачити на цьому Саміті. Тобто уявіть собі, чи може через це путін танками поїхати на одну з країн Центральної Азії. Через це? Ні. Цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не приєднуються. Бояться втратити що-небудь. Тобто, бояться навіть втратити стосунки з сьогоднішнім кремлем. Мені здається, що це не допомагає закінчити війну", - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна хотіла б бачити країни Центральної Азії на Саміті миру.

"Звичайно, ми б хотіли, щоб лідери центральноазіатських країн обов'язково були, щоб вони підтримали саму подію. Я навіть не проти, якщо вони скажуть: дивіться, у нас своє бачення. Добре, своє, то скажи його", - сказав Зеленський.

Зеленський - журналістам Казахстану, Киргизстану та Узбекистану: ОДКБ дає можливість рф впливати на ваші країни25.05.2024, 16:38 • 26711 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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