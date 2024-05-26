Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне рф из-за страха перед кремлем – Зеленский
Киев • УНН
По словам Президента Зеленского, лидеры стран Центральной Азии больше на стороне россии, чем Украины, потому что они боятся кремля.
Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне россии чем Украины из-за страха перед кремлем. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский представителям центральноазиатских медиа в интервью, передает УНН.
Мне кажется, что у ваших лидеров не совсем баланс. Я считаю, что они все же больше в русскую сторону из-за страха перед кремлем. Объясню почему. Я вам приведу пример. Я надеюсь, что это изменится. Например, мы делаем Саммит мира, делаем первые шаги. Они как у маленького ребенка, первые не устойчивые, но важно, чтобы их поддерживали. Это правильные шаги, и они точно вперед. Они точно к миру, они точно не до войны. Что здесь страшного? Здесь страшно только одно, что не будет путина?
Он напомнил, что Украина пригласила на Саммит мира всех лидеров, в том числе Центральной Азии.
"И вот вам пример, мы приглашаем всех лидеров, которые раньше за одним столом не сидели, у кого свои интересы, кто-то вводил санкции, кто-то не вводил. Мы пригласили всех. Также лидеров Центральной Азии. Мы всех приглашаем и хотим видеть на этом Саммите. То есть представьте себе, может ли из-за этого путин танками поехать на одну из стран Центральной Азии. Из-за этого? Нет. Этого мало. Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяются. Боятся потерять что-нибудь. То есть, боятся даже потерять отношения с сегодняшним кремлем. Мне кажется, что это не помогает окончить войну", - заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы видеть страны Центральной Азии на Саммите мира.
"Конечно, мы бы хотели, чтобы лидеры центральноазиатских стран обязательно были, чтобы они поддержали само событие. Я даже не прочь, если они скажут: смотрите, у нас свое видение. Хорошо, свое, то скажи его", - сказал Зеленский.
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