Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне рф из-за страха перед кремлем – Зеленский

Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне россии чем Украины из-за страха перед кремлем. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский представителям центральноазиатских медиа в интервью, передает УНН.

Мне кажется, что у ваших лидеров не совсем баланс. Я считаю, что они все же больше в русскую сторону из-за страха перед кремлем. Объясню почему. Я вам приведу пример. Я надеюсь, что это изменится. Например, мы делаем Саммит мира, делаем первые шаги. Они как у маленького ребенка, первые не устойчивые, но важно, чтобы их поддерживали. Это правильные шаги, и они точно вперед. Они точно к миру, они точно не до войны. Что здесь страшного? Здесь страшно только одно, что не будет путина? - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина пригласила на Саммит мира всех лидеров, в том числе Центральной Азии.

"И вот вам пример, мы приглашаем всех лидеров, которые раньше за одним столом не сидели, у кого свои интересы, кто-то вводил санкции, кто-то не вводил. Мы пригласили всех. Также лидеров Центральной Азии. Мы всех приглашаем и хотим видеть на этом Саммите. То есть представьте себе, может ли из-за этого путин танками поехать на одну из стран Центральной Азии. Из-за этого? Нет. Этого мало. Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяются. Боятся потерять что-нибудь. То есть, боятся даже потерять отношения с сегодняшним кремлем. Мне кажется, что это не помогает окончить войну", - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы видеть страны Центральной Азии на Саммите мира.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы лидеры центральноазиатских стран обязательно были, чтобы они поддержали само событие. Я даже не прочь, если они скажут: смотрите, у нас свое видение. Хорошо, свое, то скажи его", - сказал Зеленский.

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