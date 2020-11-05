Кулеба назвав чотири умови проведення виборів в ОРДЛО 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав чотири умови, за яких можливе проведення виборів на тимчасово окупованих територіях 31 березня. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Немає якогось символічного значення у цій даті 31 березня, просто так прораховано алгоритмічно план... Безумовно, якщо ми прагнемо врегулювання, а ми його прагнемо, ми мажемо провести вибори. Але вибори на окупованих територіях можуть відбутись тільки після відновлення повного контролю України над наразі неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Друге — ці вибори мають відбутись відповідно до Конституції України та законодавства України. Третє — ці вибори мають відбутись відповідно до стандартів ОБСЄ. Четверте — ці вибори мають відбутись під спостереженням місії БДІПЛ ОБСЄ", - заявив голова МЗС України.
Зі слів Кулеби, саме з такою пропозицією українська сторона веде перемовини з РФ у ТКГ.
Нагадаємо, напрацьований українською делегацією Тристоронньої контактної групи “План спільних кроків” містить, зокрема, пропозицію щодо виведення російських військ з ОРДЛО на початку 2021 року, для проведення місцевих виборів 31 березня.