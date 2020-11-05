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Кулеба назвал четыре условия проведения выборов в ОРДЛО 31 марта

Кулеба назвал четыре условия проведения выборов в ОРДЛО 31 марта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал четыре условия, при которых возможно проведение выборов на временно оккупированных территориях 31 марта. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Нет какого-то символического значения в этой дате - 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план... Безусловно, если мы хотим урегулирования, а мы его хотим, мы мажем провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут состояться только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинской границы. Второе - эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Третье - эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Четвертое - эти выборы должны состояться под наблюдением миссии БДИПЧ ОБСЕ", - заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, именно с таким предложением украинская сторона ведет переговоры с РФ в ТКГ.

Напомним, наработанный украинской делегацией Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" содержит, в частности, предложение о выводе российских войск с ОРДЛО в начале 2021 года, для проведения местных выборов 31 марта.

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