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Кубок світу з біатлону в Ансі: дві українки потрапили в топ-20 гонки переслідування

Кубок світу з біатлону в Ансі: дві українки потрапили в топ-20 гонки переслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На засніженій трасі в французькому Ансі пройшла жіноча гонка переслідування третього етапу Кубку світу з біатлону, передає УНН.

Найкращою з українок стала досвідчена Олена Підгрушна, яка зробила два промахи та стала 12-ою з хвилиною та 49,3 секундами відставання від тріумфаторки Тіріл Екхоф з Норвегії (2 хиби на стрільбі). Срібна медаль дісталася іншій норвежці Тандервольд (2), а "бронза" – швейцарці Хеккі (2).

В очкову зону у "жовто-блакитних" також увійшла Дар'я Блашко (0) – 17, Віта Семеренко (0) – 22, Юлія Джима (1) – 23, Валентина Семеренко (3) – 38.

Зазначимо, що кращою серед українок в загальному заліку залишається Олена Підгрушна – 16 сходинка з 116 балами. В топ-тридцятці зберігають позиції також Валя Семеренко – 28-ма і Юлія Джима – 30-та.

Додамо, 22 грудня в Ансі пройдуть перші в сезоні мас-старти.

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