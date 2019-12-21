Кубок світу з біатлону в Ансі: дві українки потрапили в топ-20 гонки переслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На засніженій трасі в французькому Ансі пройшла жіноча гонка переслідування третього етапу Кубку світу з біатлону, передає УНН.
Найкращою з українок стала досвідчена Олена Підгрушна, яка зробила два промахи та стала 12-ою з хвилиною та 49,3 секундами відставання від тріумфаторки Тіріл Екхоф з Норвегії (2 хиби на стрільбі). Срібна медаль дісталася іншій норвежці Тандервольд (2), а "бронза" – швейцарці Хеккі (2).
В очкову зону у "жовто-блакитних" також увійшла Дар'я Блашко (0) – 17, Віта Семеренко (0) – 22, Юлія Джима (1) – 23, Валентина Семеренко (3) – 38.
Зазначимо, що кращою серед українок в загальному заліку залишається Олена Підгрушна – 16 сходинка з 116 балами. В топ-тридцятці зберігають позиції також Валя Семеренко – 28-ма і Юлія Джима – 30-та.
Додамо, 22 грудня в Ансі пройдуть перші в сезоні мас-старти.