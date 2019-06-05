КСУ скасував мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років

Так, за поданням 45 народних депутатів суд визнав неконституційними положення "а" статті 54, статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Згідно з цим положеннями, для призначення пенсії за вислугу років для працівників льотного та льотно-випробного складу додатковою умовою є досягнення віку 50 років, для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, а також артистів театрально-концертних й інших видовищних закладів, підприємств і колективі – 55 років.

Відповідно до статті 51 Закону № 1788 пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Тобто у зазначеній нормі йдеться про роботи, які мають безпосередній вплив на здоров’я працівника і можуть призвести до втрати професійної працездатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком, а отже, до неможливості ефективно виконувати роботу без шкоди для власного здоров’я і безпеки оточуючих.

З наведеного випливає, що втрата професійної працездатності або придатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за вислугу років.

"Конституційний Суд України виходить з того, що встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників, нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають конституційним принципам соціальної держави", - додали у суді.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційними положення Податкового кодексу щодо оподаткування пенсій.