КСУ визнав неконституційними положення Податкового кодексу щодо оподаткування пенсій

У суді вказали, що КСУ ухвалив рішення у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів у справі про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання (щодо відповідності Конституції положень закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного суду України щодо конституційності положення... Податкового кодексу України у вівторок, 27 лютого.

Як зазначається у рішенні, "запровадження її (пенсії - ред.) оподаткування, починаючи з певного її розміру, на думку КСУ, порушує справедливий підхід до встановлення пенсії, оскільки призводить до зменшення її фактичного розміру, який встановлюється з урахуванням співвідношення між тривалістю страхового стажу та розміром заробітної плати (доходу) застрахованої особи".

КСУ також констатував, що після запровадження у законодавстві України з 1 липня 2014 року оподаткування пенсій упродовж двох років Верховна Рада тричі вносила зміни. "Встановлення ВРУ у законодавстві України оподаткування пенсій та зміни суми, з якої починається таке оподаткування, суперечить таким елементам конституційного принципу верховенства права, як правова визначеність, правова передбачуваність, правомірні очікування та справедливість", - додали у суді.

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"Отже, КСУ вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення... Податкового кодексу України, яким передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати", - вказали у КСУ.

Положення Податкового кодексу України, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення. Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.