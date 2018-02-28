КСУ признал неконституционными положения Налогового кодекса о налогообложении пенсий

В суде указали, что КСУ принял решение по делу относительно конституционного представления 48 народных депутатов по делу о налогообложении пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания (относительно соответствия Конституции положений закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" и Верховного суда Украины относительно конституционности положения... Налогового кодекса Украины во вторник, 27 февраля.

Как отмечается в решении, "введение ее (пенсии - ред.) налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению КСУ, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица".

КСУ также констатировал, что после введения в законодательстве Украины с 1 июля 2014 года налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада трижды вносила изменения. "Установление ВРУ в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложение, противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерные ожидания и справедливость", - добавили в суде.

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"Итак, КСУ решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение... Налогового кодекса Украины, которым предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий (включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону, если их размер превышает десять размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года, - в части такого превышения, а также пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются налогом в стране их выплаты", - указали в КСУ.

Положения Налогового кодекса Украины, признаного неконституционным, теряет силу со дня принятия КСУ этого решения. Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.