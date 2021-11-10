Коронавірусна завантаженість у лікарнях Одеської області поступово скорочується

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За його словами, епідситуація в регіоні потроху стабілізується й істотного зростання захворюваності на Сovid-19 поки не спостерігається. За інформацією чиновника, завантаженість коронавірусних ліжок у лікарнях області минулого тижня становила 80%.

Борис Волошенков повідомив, що регіон має запас медичного кисню. З 12 листопада має збільшити виробництво лікарняного кисню Одеський припортовий завод (ОПЗ), на якому запускають резервні потужності. За даними області, добова захворюваність на коронавірус в Одеській області кілька днів тримається на півторатисячній позначці.