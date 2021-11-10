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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40792 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Коронавірусна завантаженість у лікарнях Одеської області поступово скорочується

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на 10 листопада у коронавірусних стаціонарах Одеського регіону зайняті 73% ліжко-місць, що на 1% менше, ніж днем раніше. Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков, передає УНН.

Коронавірусна завантаженість у лікарнях Одеської області поступово скорочується

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За його словами, епідситуація в регіоні потроху стабілізується й істотного зростання захворюваності на Сovid-19 поки не спостерігається. За інформацією чиновника, завантаженість коронавірусних ліжок у лікарнях області минулого тижня становила 80%.

Борис Волошенков повідомив, що регіон має запас медичного кисню. З 12 листопада має збільшити виробництво лікарняного кисню Одеський припортовий завод (ОПЗ), на якому запускають резервні потужності. За даними області, добова захворюваність на коронавірус в Одеській області кілька днів тримається на півторатисячній позначці.

Українські Національні Новини

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