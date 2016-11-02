Колона військової техніки прибула у район Докучаєвська
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колона військової техніки та близько 50-ти російських військових прибули у район Докучаєвська. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Протягом двох днів через Долю і Олександрівку з боку Петрівського району Донецька перекинуто не менше двох "мотострілецьких рот" окупантів. У район н.п.Докучаєвськ прибула колона військової техніки (2 САУ, 1 танк Т-64, 3 БМП, 4 міномети 120 мм) і близько 50 військовослужбовців ЗС РФ”, — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні зазначається про активний рух автотранспорту бойовиків.
“Через Михайлівську розв’язку (район Алчевська) на Стаханов (нині — Кадіївка) і західніше (в сторону Дебальцевого) спостерігається активний рух автотранспорту окупантів. В основному — бортові вантажівки, автокунги, також зафіксовано чотири броньовані "Камази". На Брянку та Вергулівку перекинуті партії боєприпасів, зокрема 122-міліметрові артилерійські снаряди”
“Інформаційний спротив” додає, що жива сила і бронетехніка перекидається невеликими групами (по 2-3 одиниці бронетехніки, в основному БМП-1 і МТ-ЛБ, по 2-4 одиниці вантажного автотранспорту з живою силою і предметами матеріально-технічного постачання).