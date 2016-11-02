Колонна военной техники прибыла в район Докучаевска

"В течение двух дней через Долю и Александровку со стороны Петровского района Донецка переброшены не менее двух "мотострелковых рот" оккупантов. В район н.п. Докучаевск прибыла колонна военной техники (2 САУ, 1 танк Т-64, 3 БМП, 4 миномета 120 мм) и около 50 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается об активном движении автотранспорта боевиков.

"Через Михайловскую развязку (район Алчевска) на Стаханов (сейчас- Кадиевка) и западнее (в сторону Дебальцево) наблюдается активное движение автотранспорта оккупантов. В основном - бортовые грузовики, автокунги, также зафиксировано четыре бронированных "КамАЗа". На Брянку и Вергулевку переброшены партии боеприпасов, в том числе 122-миллиметровые артиллерийские снаряды"

"Информационный сопротивление" добавляет, что живая сила и бронетехника перебрасывается небольшими группами (по 2-3 единицы бронетехники, в основном БМП-1 и МТ-ЛБ, по 2-4 единицы грузового автотранспорта с живой силой и предметами материально-технического снабжения).