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15 марта, 19:03 • 114406 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164366 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136629 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129211 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112212 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105105 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101171 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Колонна военной техники прибыла в район Докучаевска

Колонна военной техники прибыла в район Докучаевска

Киев • УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Колонна военной техники и около 50-ти российских военных прибыли в район Докучаевска. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"В течение двух дней через Долю и Александровку со стороны Петровского района Донецка переброшены не менее двух "мотострелковых рот" оккупантов. В район н.п. Докучаевск прибыла колонна военной техники (2 САУ, 1 танк Т-64, 3 БМП, 4 миномета 120 мм) и около 50 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается об активном движении автотранспорта боевиков.

"Через Михайловскую развязку (район Алчевска) на Стаханов (сейчас- Кадиевка) и западнее (в сторону Дебальцево) наблюдается активное движение автотранспорта оккупантов. В основном - бортовые грузовики, автокунги, также зафиксировано четыре бронированных "КамАЗа". На Брянку и Вергулевку переброшены партии боеприпасов, в том числе 122-миллиметровые артиллерийские снаряды"

"Информационный сопротивление" добавляет, что живая сила и бронетехника перебрасывается небольшими группами (по 2-3 единицы бронетехники, в основном БМП-1 и МТ-ЛБ, по 2-4 единицы грузового автотранспорта с живой силой и предметами материально-технического снабжения).

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