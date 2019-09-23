КМДА: Кількість нещеплених дітей в Києві зменшилась вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Нещеплених дітей у школах Києві — 6,7%, а у дитсадках — 9,6%. Про це повідомили в відділі комунікації КМДА, передає УНН.
“Аналіз щеплень здійснено на підставі довідок, виданих у медичних установах батькам дітей. Наразі нещеплених дітей у школах Києва — 6,7%, у садочках — 9,6%, включно з учнями та вихованцями, яким вакцинація протипоказана. Починаючи з минулого 2018-2019 навчального року, у закладах освіти Києва проведено широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед учнів, вихованців та їхніх батьків щодо проведення імунізації проти кору. Завдяки спільним зусиллям батьківської громади, столичних освітян та медиків кількість нещеплених дітей у столичних закладах освіти за рік зменшилася майже вдвічі”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що 16% не щеплених дітей, які кожного дня відвідують школи, дитячі садочки та секції — це велика кількість. Тому є ризик спалаху інфекційних хвороб, яким можна протидіяти за допомогою вакцинації.
Як писав УНН, у Львові на обліку стоїть майже сім тисяч невакцинованих дітей.