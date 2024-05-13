Клінічну лікарню "Феофанія", "Поліклініку №2" і колишню "Поліклініку №1" пропонують передати у підпорядкування Мінветеранів України

Державну клінічну лікарню "Феофанія", Державний "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державний заклад "Поліклініка №2" - пропонують передати із підпорядкування Державного управління справами до міністерства у справах ветеранів України. Відповідну петицію за авторством воїна-добровольця, підполковника ЗСУ та голови ГО "Вільні та Вірні" Віталія Герсака було зареєстровано на Офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

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За словами автора петиції, у спадок від СРСР Україні залишилася потужна інфраструктура "привілейованої" медицини та рекреації, яка перебуває нині у підпорядкуванні Державного управління справами. Зокрема, мова йде про Державну організацію Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, Державну наукову установу "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами" (ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС - колишня Поліклініка №1), Державний заклад "Поліклініка №2" Державного управління справами та ін. об’єкти.

Відповідні медичні заклади забезпечують лікування Президента України, Голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, членів Кабміну, керівників Офісу Президента, членів РНБОУ, Конституційного Суду, Верховного суду, ЦВК, співробітників Генеральної прокуратури та інших центральних органів влади, а також народних депутатів і відповідальних працівників апарату Верховної Ради України, академіків та членів-кореспондентів Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії педагогічних наук України та інших національних академій України. До поліклінік прикріплені усі народні артисти України, народні художники України та особи з вищими Почесними званнями України.

Проте, щорічно відсоток даних осіб у загальній кількості стаціонарних хворих становить близько 3% до загальної кількості пацієнтів цих медичних закладів. Тож цілком очевидно, що більша частина тих, хто має державні привілеї на медичне обслуговування, або лікуються за місцем проживання, або давно вже користуються послугами приватної медицини, або лікуються у приватному порядку за кордоном.

На думку В.Герсака, існує певний парадокс – Державне управління справами має у своєму підпорядкуванні сучасні медичні заклади найвищої категорії, в той час як міністерство у справах ветеранів (кількість яких постійно збільшується і за прогнозами експертів невдовзі сягне біля 5 млн. осіб) має лише співпрацю із Національною службою здоров’я України.

"Для порівняння, в США міністерство ветеранів має у своєму підпорядкуванні найбільш розвинену та якісну національну мережу медичних закладів, яка складається із 171 медичного центру та понад 1400 амбулаторних клінік, у яких працюють біля 53 000 медичних працівників, які здійснюють оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне, реабілітаційне та профілактичне обслуговування мільйонів захисників Вітчизни, в той час як наше Міністерство у справах ветеранів ще й досі залишається лише "офісом" без власної інфраструктури та дієвих інструментів реалізації своїх функцій" - зазначає В.Герсак.

Автор петиції звертається до Президента України Володимира Зеленського із проханням: передати зазначені "урядові" медичні установи у підпорядкування міністерства у справах ветеранів України; доручити Кабміну створити на їх базі національну мережу медико-реабілітаційних центрів міністерства у справах ветеранів України; надати лікарській експертній комісії КЛ "Феофанія" статусу центральної військово-лікарської комісії міністерства у справах ветеранів України; передати до міністерства у справах ветеранів України всі наявні у підпорядкуванні ДУС об’єкти курортно-рекреаційної сфери та конфісковані санкційні медично-рекреаційні активи, які знаходяться у розпорядженні Фонду держмайна.