Клінічну лікарню "Феофанія", "Поліклініку №2" і колишню "Поліклініку №1" пропонують передати у підпорядкування Мінветеранів України

ukenru
14:28 • 35191 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 48573 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 61372 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 59677 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 72969 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 84123 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 117585 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139049 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140735 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 256493 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.9 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 53658 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 41280 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 55640 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 47566 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 35148 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 35191 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 256494 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 370812 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 385165 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 299886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 13013 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 12979 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 65156 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 81390 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 92369 перегляди
Актуальне
Клінічну лікарню "Феофанія", "Поліклініку №2" і колишню "Поліклініку №1" пропонують передати у підпорядкування Мінветеранів України

Клінічну лікарню "Феофанія", "Поліклініку №2" і колишню "Поліклініку №1" пропонують передати у підпорядкування Мінветеранів України

Київ • УНН

 • 16443 перегляди

Державну клінічну лікарню "Феофанія", Державний "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державний заклад "Поліклініка №2" закликають передати у підпорядкування міністерства у справах ветеранів України.

Державну клінічну лікарню "Феофанія", Державний "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державний заклад "Поліклініка №2" - пропонують передати із підпорядкування Державного управління справами до міністерства у справах ветеранів України. Відповідну петицію за авторством воїна-добровольця, підполковника ЗСУ та голови ГО "Вільні та Вірні" Віталія Герсака було зареєстровано на Офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН

Деталі 

За словами автора петиції, у спадок від СРСР Україні залишилася потужна інфраструктура "привілейованої" медицини та рекреації, яка перебуває нині у підпорядкуванні Державного управління справами. Зокрема, мова йде про Державну організацію Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, Державну наукову установу "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами" (ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС - колишня Поліклініка №1), Державний заклад "Поліклініка №2" Державного управління справами та ін. об’єкти.

Відповідні медичні заклади забезпечують лікування Президента України, Голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, членів Кабміну, керівників Офісу Президента, членів РНБОУ, Конституційного Суду, Верховного суду, ЦВК, співробітників Генеральної прокуратури та інших центральних органів влади, а також народних депутатів і відповідальних працівників апарату Верховної Ради України, академіків та членів-кореспондентів Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії педагогічних наук України та інших національних академій України. До поліклінік прикріплені усі народні артисти України, народні художники України та особи з вищими Почесними званнями України.

Проте, щорічно відсоток даних осіб у загальній кількості стаціонарних хворих становить близько 3% до загальної кількості пацієнтів цих медичних закладів. Тож цілком очевидно, що більша частина тих, хто має державні привілеї на медичне обслуговування, або лікуються за місцем проживання, або давно вже користуються послугами приватної медицини, або лікуються у приватному порядку за кордоном.

На думку В.Герсака, існує певний парадокс – Державне управління справами має у своєму підпорядкуванні сучасні медичні заклади найвищої категорії, в той час як міністерство у справах ветеранів (кількість яких постійно збільшується і за прогнозами експертів невдовзі сягне біля 5 млн. осіб) має лише співпрацю із Національною службою здоров’я України.

"Для порівняння, в США міністерство ветеранів має у своєму підпорядкуванні найбільш розвинену та якісну національну мережу медичних закладів, яка складається із 171 медичного центру та понад 1400 амбулаторних клінік, у яких працюють біля 53 000 медичних працівників, які здійснюють оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне, реабілітаційне та профілактичне обслуговування мільйонів захисників Вітчизни, в той час як наше Міністерство у справах ветеранів ще й досі залишається лише "офісом" без власної інфраструктури та дієвих інструментів реалізації своїх функцій" - зазначає В.Герсак.

Автор петиції звертається до Президента України Володимира Зеленського із проханням: передати зазначені "урядові" медичні установи у підпорядкування міністерства у справах ветеранів України; доручити Кабміну створити на їх базі національну мережу медико-реабілітаційних центрів міністерства у справах ветеранів України; надати лікарській експертній комісії КЛ "Феофанія" статусу центральної військово-лікарської комісії міністерства у справах ветеранів України; передати до міністерства у справах ветеранів України всі наявні у підпорядкуванні ДУС об’єкти курортно-рекреаційної сфери та конфісковані санкційні медично-рекреаційні активи, які знаходяться у розпорядженні Фонду держмайна.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09