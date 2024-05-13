Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины

Государственную клиническую больницу "Феофания", Государственный "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и Государственное учреждение "Поликлиника №2" - предлагают передать из подчинения Государственного управления делами в министерство по делам ветеранов Украины. Соответствующую петицию за авторством воина-добровольца, подполковника ВСУ и председателя ОО "Свободные и Верные" Виталия Герсака было зарегистрировано на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

По словам автора петиции, в наследство от СССР Украине осталась мощная инфраструктура "привилегированной" медицины и рекреации, которая находится сейчас в подчинении Государственного управления делами. В частности, речь идет о Государственной организации Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами, Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами" (ГНУ "НПЦ ПКМ" ГУД - бывшая Поликлиника №1), Государственное учреждение "Поликлиника №2" Государственного управления делами и др. объекты.

Соответствующие медицинские учреждения обеспечивают лечение Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, членов Кабмина, руководителей Офиса Президента, членов СНБОУ, Конституционного Суда, Верховного суда, ЦИК, сотрудников Генеральной прокуратуры и других центральных органов власти, а также народных депутатов и ответственных работников аппарата Верховной Рады Украины, академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, Национальной академии аграрных наук Украины. К поликлиникам прикреплены все народные артисты Украины, народные художники Украины и лица с высшими Почетными званиями Украины.

Однако, ежегодно процент данных лиц в общем количестве стационарных больных составляет около 3% к общему количеству пациентов этих медицинских учреждений. Поэтому вполне очевидно, что большая часть тех, кто имеет государственные привилегии на медицинское обслуживание, или лечатся по месту жительства, или давно уже пользуются услугами частной медицины, или лечатся в частном порядке за рубежом.

По мнению В.Герсака, существует определенный парадокс - Государственное управление делами имеет в своем подчинении современные медицинские учреждения высшей категории, в то время как министерство по делам ветеранов (количество которых постоянно увеличивается и по прогнозам экспертов вскоре достигнет около 5 млн. человек) имеет только сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины.

"Для сравнения, в США министерство ветеранов имеет в своем подчинении наиболее развитую и качественную национальную сеть медицинских учреждений, которая состоит из 171 медицинского центра и более 1400 амбулаторных клиник, в которых работают около 53 000 медицинских работников, осуществляющих оперативное, стационарное, диагностически-консультативное, реабилитационное и профилактическое обслуживание миллионов защитников Отечества, в то время как наше министерство по делам ветеранов до сих пор остается лишь "офисом" без собственной инфраструктуры и действенных инструментов реализации прав на здоровье.

Автор петиции обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой: передать указанные "правительственные" медицинские учреждения в подчинение министерства по делам ветеранов Украины; поручить Кабмину создать на их базе национальную сеть медико-реабилитационных центров министерства по делам ветеранов Украины; предоставить врачебной экспертной комиссии КБ "Феофания" статус центральной военно-врачебной комиссии министерства по делам ветеранов Украины; передать в министерство по делам ветеранов Украины все имеющиеся в подчинении ГУД