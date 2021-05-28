"Київ-Баскет" зазнав поразки у другому поєдинку півфінальної серії Суперліги

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 34743 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 119859 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 159401 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 143011 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 149075 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 103063 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 86269 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 194074 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89132 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 287337 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 76328 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 17839 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 30818 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 39675 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 56227 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 160538 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 194047 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 287311 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 453562 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 438831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10524 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35371 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40691 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 41038 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41897 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

"Київ-Баскет" зазнав поразки у другому поєдинку півфінальної серії Суперліги

Київ • УНН

 • 12843 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. БК "Київ-Баскет" приймав "Запоріжжя" у другому матчі півфінальної серії баскетбольної Суперліги України, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

"Київ-Баскет" зазнав поразки у другому поєдинку півфінальної серії Суперліги

Деталі

Команда Валерія Плеханова краще стартувала та краще за суперника провела першу половину (39:42). У третій чверті господарям вдалося лише двічі зрівняти рахунок, гості втримали перевагу та пішли на останню перерву між чвертями за переваги у 4 очки на свою користь.

В цьому матчі все вирішувалося в заключній десятихвилинці, під час якої на майданчику розгорнулася справжня баскетбольна бійка з фізичним протистоянням від гравців обох команд.

Ключова боротьба розгорнулася у трисекундній, де запоріжці були переколивішими. Команда Валерія Плеханова набрала більше очок через “фарбу” та отримала більше очок другого шансу. БК “Запоріжжя” відійшов від стартової невдачі в серії та, продемонструвавши характер, виграв другий матч у півфіналі з рахунком 74:66, зрівнявши рахунок у серії (1:1).

Дмитро Тихонов завершив матч із дабл-даблом в активі, додавши до 12 очок 10 підбирань та 3 блок-шота, а його рейтинг ефективності становив рекордні у складі переможців 23 бали.

Доповнення

Наступну третю гру серії команди зіграють 31 травня вже на майданчику БК “Запоріжжя” — у ПС “Юність”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40