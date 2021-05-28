"Київ-Баскет" зазнав поразки у другому поєдинку півфінальної серії Суперліги

Деталі

Команда Валерія Плеханова краще стартувала та краще за суперника провела першу половину (39:42). У третій чверті господарям вдалося лише двічі зрівняти рахунок, гості втримали перевагу та пішли на останню перерву між чвертями за переваги у 4 очки на свою користь.

В цьому матчі все вирішувалося в заключній десятихвилинці, під час якої на майданчику розгорнулася справжня баскетбольна бійка з фізичним протистоянням від гравців обох команд.

Ключова боротьба розгорнулася у трисекундній, де запоріжці були переколивішими. Команда Валерія Плеханова набрала більше очок через “фарбу” та отримала більше очок другого шансу. БК “Запоріжжя” відійшов від стартової невдачі в серії та, продемонструвавши характер, виграв другий матч у півфіналі з рахунком 74:66, зрівнявши рахунок у серії (1:1).

Дмитро Тихонов завершив матч із дабл-даблом в активі, додавши до 12 очок 10 підбирань та 3 блок-шота, а його рейтинг ефективності становив рекордні у складі переможців 23 бали.

Доповнення

Наступну третю гру серії команди зіграють 31 травня вже на майданчику БК “Запоріжжя” — у ПС “Юність”.