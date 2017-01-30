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Кіровоградського посадовця викрили у привласненні 6 млн грн

Кіровоградського посадовця викрили у привласненні 6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці Кіровоградщини викрили посадовця одного з підприємств Кіровоградської області, яке займається ремонтом доріг і автострад на привласненні 6 млн грн держкоштів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС Кіровоградської області.

З’ясувалося, що у 2015 - 2016 роках, здійснюючи ремонт доріг, у тому числі і у м.Кропивницький, службові особи вирішили підзаробити.

Кошти перераховувались на фіктивні фірми, начебто за придбання бітуму та інших матеріалів, яка надавала необхідний пакет документів про постачання таких матеріалів. Як правило, за такою схемою, кошти у подальшому переводились у готівку. У даному випадку на рахунки „фіктарів” переведено близько 6 млн гривень. Встановлено, що на фіктивних фірмах наймані працівники та основні засоби відсутні, підприємства зареєстровані на підставних осіб.

Зібрані матеріали направлено до поліції. У січні поточного року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Триває слідство.

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