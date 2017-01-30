В Кировоградской области должностное лицо уличили в присвоении 6 млн грн

Выяснилось, что в 2015 - 2016 годах, осуществляя ремонт дорог, в том числе и в Кропивницком, должностные лица решили подзаработать.

Средства перечислялись на фиктивные фирмы, якобы за приобретение битума и других материалов, которые предоставляли необходимый пакет документов о поставках таких материалов. Как правило, по такой схеме, средства в дальнейшем переводились в наличные. В данном случае на счета "фиктарей" переведено около 6 млн гривен. Установлено, что на фиктивных фирмах наемные работники и основные средства отсутствуют, предприятия зарегистрированы на подставных лиц.

Собранные материалы направлены в полицию. В январе текущего года в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Продолжается следствие.