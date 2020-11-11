Хворих на COVID-19 відтепер лікуватимуть "антиковідною" плазмою з крові перехворілих - нові протоколи МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України внесли до протоколу лікування COVID-19 використання реконвалесцентної плазми з крові перехворілих коронавірусом. Мова йде про так звану “антиковідну” плазму, яка містить високі титри антитіл класу IgG проти коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє УНН з посиланням на наказ МОЗ України від 11.11.2020 № 2583 “Про внесення змін до протоколу „Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)“”.
Згідно з новим протоколом МОЗ оптимальним є введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл у хворого).
Найбільш ефективно - в перші 72 години від появи перших клінічних симптомів. Реконвалесцентна плазма може бути також використана для раннього специфічного лікування COVID-19 лише для пацієнтів, які мають лабораторно підтверджений SARS-CoV-2, тяжкий або критичний перебіг захворювання, а також мають можливі фактори прогресування до тяжкого або критичного стану.
Зазначимо, що в українських службах крові поки що не знають, що і як мають робити з реконвалесцентною плазмою.
Також не відомо, яким чином МОЗ планує налагодити процес збору "антиковідної" плазми та організувати відбір потенційних донорів. Наразі у Міністерстві охорони здоров'я УНН не надали відповідей на ці запитання.
Нагадаємо, перевірити, чи має людина антитіла класу IgG до коронавірусу і чи може стати потенційним донором плазми для лікування важкохворих, можна виключно за допомогою ІФА-тесту.