Хет-трик Роналду приніс "Ювентусу" 14 перемогу в сезоні Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В одному із центральних протистоянь 18 туру італійської Серії А “Ювентус” на “Альянц арені” приймав “Кальярі”, інформує УНН з посиланням на сайти команд.
Перші 45 хвилин завершилися нульовою нічиєю. Проте далі гості примудрилися пропустити чотири рази — три з них від Кріштіану Роналду. Четвертий на рахунку Ігуаїна (4:0).
Після цієї перемоги “Ювентус” набрав 45 очок і разом із “Інтером” знаходиться на перших місцях Серії А.
Додамо також, у нинішньому сезоні Роналду забив 15 м’ячів і віддав дві результативні передачі в 21 матчі за “стару синьйору” у всіх турнірах.