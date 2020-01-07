Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" 14 победу в сезоне Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В одном из центральных противостояний 18 тура итальянской Серии А "Ювентус" на "Альянц Арене" принимал "Кальяри", информирует УНН со ссылкой на сайты команд.
Первые 45 минут завершились нулевой ничьей. Однако дальше гости умудрились пропустить четыре раза — три из них от Криштиану Роналду. Четвертый на счету Игуаина (4:0).
После этой победы “Ювентус” набрал 45 очков и вместе с “Интером” находится на первых местах Серии А.
Добавим также, в нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за “старую синьору” во всех турнирах.