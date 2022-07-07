Керівники ФБР і МІ-5 попереджають про шпигунство та хакерство з боку Китаю

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Під час промови в лондонській штаб-квартирі MI-5 керівники розвідувальних служб підкреслили спільну роботу, спрямовану на перешкоду "найсерйознішій проблемі шпигунства та хакерства" з боку китайського уряду. Як зауважив Рей, окрім крадіжки технологій, Китай також вживає заходів, щоб захистити свою економіку від будь-яких майбутніх санкцій, якщо він спробує захопити Тайвань силою, витягуючи уроки зі спроб Заходу покарати росію за її вторгнення в Україну.

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"Ми бачили, як Китай шукає способи захистити свою економіку від потенційних санкцій, намагаючись захистити себе від шкоди, якщо зробить щось, що викликатиме гнів міжнародної спільноти. У нашому світі ми називаємо таку поведінку підказкою", — сказав директор ФБР.

Він навів нещодавні оцінки дослідження Єльського університету, згідно з якими західні компанії втратили 59 мільярдів доларів у результаті російсько-української війни.

"І якщо Китай справді вторгнеться на Тайвань, ми можемо знову побачити те саме, у набагато більших масштабах", — додав Рей.

Маккалум зауважив, що "припущення західних країн про те, що зростання добробуту в Китаї та збільшення зв’язків із Заходом автоматично призведе до більшої політичної свободи, виявилося помилковим". Він додав, що Пекін зацікавлений в іноземних демократичних, медійних і правових системах для того, щоб використовувати їх у своїх інтересах, замість того, щоб наслідувати їх.

За словами директора британської розвідки, зараз MI-5 проводить у сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році, пов’язаних з діяльністю Китаю у Сполученому Королівстві.

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