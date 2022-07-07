Руководители ФБР и МІ-5 предупреждают о шпионаже и хакерстве со стороны Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй и глава внутренней разведки Великобритании MI-5 Кен Маккаллум выступили с общим обращением, чтобы предупредить бизнес-лидеров и ученых о "долгосрочной экономической угрозе" со стороны Китая, который, по их словам, стремится похитить их интеллектуальную собственность и влиять на политику Запада. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
Детали
Во время выступления в лондонской штаб-квартире MI-5 руководители разведывательных служб подчеркнули совместную работу, направленную на препятствие "самой серьезной проблеме шпионажа и хакерства" со стороны китайского правительства. Как отметил Рэй, кроме кражи технологий, Китай также принимает меры, чтобы оградить свою экономику от любых будущих санкций, если он попытается захватить Тайвань силой, извлекая уроки из попыток Запада наказать россию за ее вторжение в Украину.
Цитата
"Мы видели, как Китай ищет способы оградить свою экономику от потенциальных санкций, пытаясь защитить себя от вреда, если сделает что-то, что вызовет гнев международного сообщества. В нашем мире мы называем такое поведение подсказкой", — сказал директор ФБР.
Он привел недавние оценки исследования Йельского университета, согласно которым западные компании потеряли 59 миллиардов долларов в результате российско-украинской войны.
"И если Китай действительно вторгнется на Тайвань, мы можем снова увидеть то же, в гораздо больших масштабах", — добавил Рэй.
Маккалум заметил, что "предположение западных стран о том, что рост благосостояния в Китае и увеличение связей с Западом автоматически приведет к большей политической свободе, оказалось ошибочным". Он добавил, что Пекин заинтересован в иностранных демократических, медийных и правовых системах для того, чтобы использовать их в своих интересах, вместо того чтобы подражать им.
По словам директора британской разведки, сейчас MI-5 проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году, связанных с деятельностью Китая в Соединенном Королевстве.
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